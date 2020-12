In uscita il prossimo 12 dicembre sulla piattaforma YouTube “Rumba” il nuovo video dell’artista di Alatri (FR) ALEXIS, secondo singolo tratto dall’album d’esordio “Closer”, già entrato nella Top 5 della daily hits in USA e in testa nella sezione hot music in Inghilterra. L’artista italiano presenta così il brano: “Rumba è nata in pochi minuti in una stanza male illuminata di Jefferson Ave a South Beach Miami. Un testo che mette al centro la sessualità in maniera scomoda, venerandola poeticamente, in un rincorrersi di attimi e impulsi ritmici ed amorosi. Un brano selvaggio e accattivante in cui ho voluto raccontare quello che di solito un artista ha paura di esprimere”. Il video, realizzato da Iris Film Production, con la collaborazione del Grey club di Isola del Liri (FR), può contare sugli effetti speciali di Emiliano Leone e le performance delle ballerine Fabiana Cittadini e Alessia Di Domenico, ad unire i diversi linguaggi musicali contenuti nel brano. https://www.youtube.com/channel/UCjX3O4okVbxW1FsCT2tQF4w

Redazione Digital