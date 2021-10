Rubano la bici rubata ad un tredicenne: la Polizia di Stato la trova e la riconsegna al proprietario. E’ tornato il sorriso sul volto di Alessandro, quando gli agenti del Commissariato di P.S. di Cassino gli hanno riconsegnato la sua mountain bike. Era stata un’amara scoperta quella fatta da Alessandro che, giovedì scorso, uscendo dal barbiere, non aveva più trovato la sua bici, che aveva provveduto a bloccare con catena e lucchetto ad un palo della pubblica illuminazione. Immediatamente aveva telefonato alla madre, che aveva sporto denuncia presso il Commissariato di P.S. di Cassino.

Probabilmente aveva perso anche ogni speranza di poter ritrovare l’ amata mountain bike, regalo per il suo diploma di terza media, quando invece è giunta l’inattesa telefonata della Polizia di Stato che ne ha comunicato il rinvenimento, nel corso di servizi finalizzati al controllo del territorio, per contrastare e prevenire la commissione di reati. La mamma ha voluto fargli una sorpresa, portandolo questa mattina in Commissariato dove ad attenderlo c’era la sua bici. La soddisfazione più grande per i poliziotti è stato proprio vedere il sorriso sul volto di Alessandro, felicissimo per quella restituzione. Un’altra storia a lieto fine, che porta la “firma” della Polizia di Stato, quando #lamiciaziaèunacosaseria