Ancora due autovetture rubate, intercettate e recuperate nella decorsa giornata dagli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone. L’attenzione degli agenti è stata attirata dal fatto che in A/1 quasi a ridosso del casello di Anagni, una FIAT 500 marciava spingendo con il paraurti una Fiat Doblò presumibilmente in panne.All’alt entrambe svincolavano ma mentre il conducente del Doblò rimasto senza carburante accostava sul ciglio erboso, dandosi a precipitosa fuga, quello della Fiat 500 invertiva repentinamente il senso di marcia riprendendo l’autostrada.Una unità della Sottosezione di Frosinone procedeva all’arresto del conducente del Doblò, mentre un’altra unità con l’ausilio della pattuglia della Sottosezione di Roma sud, riusciva a bloccare la Fiat 500.Entrambi i veicoli risultavano rubati nella stessa mattinata a Roma ed i conducenti con numerosi precedenti di Polizia, in evidente stato di alterazione psicofisica, rifiutando i previsti accertamenti ai sensi dell’art.187 c.d.s. venivano deferiti all’A.G. che ne disponeva anche gli arresti domiciliari per furto aggravato.

Redazione Frosinone