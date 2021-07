«Get out of the car», gli urlano gli agenti di polizia. Ma lui non ci sta: ingrana la retromarcia, butta a terra l’agente e, dopo aver urtato gli altri veicoli presenti in strada, fugge a tutta velocità. Succede nell’Hertfordshire, in Regno Unito, e poco dopo – in un’altra clip ripresa da un passeggero della stazione di Cheshun – si vede lo stesso mezzo che viene guidato lungo i binari della ferrovia davanti allo sguardo incredulo delle persone. Il veicolo è stato poi abbandonato causando disagi alla circolazione ferroviaria.