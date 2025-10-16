Ruba la borsa a un’anziana, in Ciociaria arrestato extracomunitario

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni hanno tratto in arresto, nel tardo pomeriggio di ieri, un 23enne di origini peruviane, ritenuto responsabile di furto con destrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale, in relazione al furto di una borsa avvenuto nel piazzale di un centro commerciale della località Osteria della Fontana, ai danni di un’anziana signora residente nella città dei Papi, dandosi alla fuga subito dopo a bordo di un’autovettura di colore bianco. La Centrale Operativa ricevuta la richiesta della vittima, ha allertato la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile che si trovava in zona e lungo la Via Casilina, a qualche chilometro di distanza dal luogo dell’evento, è riuscita ad individuare il veicolo segnalato. Alla vista dei Carabinieri i delinquenti hanno accelerato proseguendo la marcia in direzione di Frosinone, tallonati dalla Gazzella dei militari. La fuga è proseguita per qualche chilometro, con i fuggitivi che effettuavano manovre talmente spericolate da mettere in serio pericolo la circolazione stradale e l’incolumità degli altri utenti della strada, nel tentativo di seminare i Carabinieri, fino a giungere in un tratto di strada circondato da folta vegetazione, dove costretti a fermarsi non hanno avuto scampo. A questo punto due uomini sono riusciti velocemente a saltare fuori dal mezzo facendo perdere le loro tracce, mentre il terzo è stato raggiunto dai militari ed è stato immobilizzato ancora nel veicolo mentre tentava di dileguarsi. Le ulteriori indagini svolte hanno permesso di accertare che l’uomo, unitamente ai due complici fuggiti, nella stessa mattinata e con le stesse modalità aveva messo a segno anche un colpo presso un altro Centro Commerciale della Città di Ceccano laddove, con destrezza, erano riusciti a sottrarre la borsa ad un’altra anziana signora. A bordo del veicolo in uso ai malfattori i Carabinieri hanno trovato innumerevoli capi d’abbigliamento utilizzati per il travisamento durante il compimento delle loro azioni delinquenziali e parte della refurtiva tra cui cellulari, documenti e carte di credito restituite alle vittime. L’arrestato è stato accompagnato in caserma ed al termine delle formalità di rito è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Frosinone, come disposto dall’A.G.. L’attenzione dei Carabinieri sulla sicurezza dei cittadini, in particolare sui reati predatori, è massima e i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con un focus specifico per contrastare i furti in abitazione e i reati contro il patrimonio in genere.

Redazione Digital