Ruba bicicletta elettrica in un noto centro commerciale, in Ciociaria arrestato

I Carabinieri hanno arrestato un uomo di Alatri per furto aggravato. Forse non sapeva come tornare a casa dopo aver fatto spesa in un centro commerciale del posto. Uscito dallo stabile trova una bicicletta elettrica e dopo aver tagliato la catena che la legava ad un palo, si allontana provando a far perdere le sue tracce. È il caso di un uomo residente ad Alatri che porta via una bicicletta elettrica di proprietà di un ragazzo che lavora presso un noto centro commerciale del posto. Purtroppo per lui i militari dell’Arma lo rintracciano immediatamente recuperando la refurtiva. Da una susseguente perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del quarantenne, i Carabinieri recuperano anche un fucile che era stato rubato tempo prima da un’abitazione di Ripi (FR). Il malfattore, dopo le formalità di rito, è stato condotto davanti l’Autorità Giudiziaria che, durante il processo per direttissima, ha convalidato l’arresto disponendo per lo stesso la reclusione in carcere, in attesa di processo. Piena soddisfazione dei malcapitati ai quali è stata restituita la refurtiva per il pronto e tempestivo intervento dei Carabinieri. Ancora una volta il controllo assiduo e costante del territorio messo quotidianamente in atto dalla Compagnia CC di Alatri, coordinata dal superiore Comando Provinciale di Frosinone, ha portato ad una pronta ed immediata positiva risposta da parte dell’Arma. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital