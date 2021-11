“Regole, Riforme e Risorse dove va il mondo del calcio” è stato il tema della conviviale organizzata dal Rotary Club di Fiuggi in Anagni. Ospite d’onore il presidente della lega di Serie B e capodelegazione della nazionale Under 21 avvocato Mauro Balata che intervistato dal dr Tullio Calzone Responsabile della Serie B de Il Corriere dello Sport Stadio ha intrattenuto i numerosi Ospiti sullo scenario che si profila nel mondo del calcio chiosando sulla necessità operare riforme che rendano più equa la ripartizione delle risorse e di introdurre innovazioni che risultino conferenti ed adeguate a sostenere la vita delle diverse società che militano in serie B. Molto gradita anche la partecipazione dell’arbitro Internazionale Ingegnere Carlo Longhi che ha intrattenuto la platea sull’impegno personale profuso nel favorire la realizzazione di impianti sportivi moderni e capienti. Erano altresì presenti all’evento il sindaco della Città di Anagni avvocato Daniele Natalia nonché le Autorità Rotariane nelle persone dell’immediate PDG Giovambattista Mollicone e del PDG Giuseppe Perrone.

Il dibattito con la sala è stato moderato dall’avvocato Alessandra di Legge, presidente eletto del Rotary Club di Fiuggi, che ha sapientemente guidato il dibattito con gli intervenuti e rassegnato le conclusioni dell’interessante conviviale per cui il Campionato di Serie B, nonostante la necessità di reperire un riequilibrio delle risorse, sia un modello molto ben funzionante ed esportato all’estero.

Redazione Digital