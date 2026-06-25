Rompe una vetrata degli ambulatori Asl, in Ciociaria fermato

Personale della Polizia di Stato, a Cassino, ha denunciato un uomo per danneggiamento aggravato di struttura sanitaria. In particolare, nella giornata di ieri, una pattuglia delle volanti del locale Commissariato, impegnata nell’ordinario controllo del territorio, è stata inviata presso il SERD di via Enrico De Nicola poiché era giunta una segnalazione di un uomo in escandescenza. All’arrivo la persona si era allontanata dal luogo ma gli Agenti riscontravano il crollo di una vetrata e degli arredi danneggiati che, secondo le prime ricostruzioni dei fatti, erano stati arrecati dal soggetto segnalato, in cura presso la struttura, poiché aveva richiesto ulteriore terapia ma gli era stata negata. Nel corso delle ricerche il soggetto, un uomo di 35 anni residente in un comune limitrofo, si portava spontaneamente presso il locale commissariato di P.S. per costituirsi e pertanto, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per i fatti descritti.

Redazione Digital