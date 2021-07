Al cuor non si comanda. Figuriamoci a quello di un tifoso se c’è in ballo la finale degli Europei. Pare che Mick Jagger non abbia resistito e si sia recato a Wembley per assistere alla semifinale tra Inghilterra e Danimarca. Secondo il Daily Mail, però il frontman dei Rolling Stones, rientrato dalla Francia, aveva l’obbligo di isolarsi per dieci giorni, così come previsto dalle regole del Regno Unito per i Paesi inseriti nella cosiddetta Amber List. Riconosciuto dai fan, nonostante mascherina e occhiali scuri, rischia una multa fino a 10mila sterline, ma quello che tutti si chiedono è se sfiderà di nuovo la legge per godersi la finale. rainews.it