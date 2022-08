Rock in Ciociaria, festa della musica Contatto Zero in concerto

“Sarà una serata all’insegna del grande rock, con una cover band di altissimo livello, i Contatto Zero, i quali si esibiranno nei brani più famosi dei più grandi artisti internazionali – hanno affermato il sindaco Francesco Piccirilli e l’assessore Elisa Ceccarelli – Dai Deep Purple ai Pearl Jam, dai Metallica ai Led Zeppelin, passando per i Queen, gli Eagles e tanti altri, si tratterà di una vera e propria festa della musica rock – L’idea è quella di realizzare un cartello di eventi variegato e capace di attrarre i gusti di tutta la cittadinanza. Per questo abbiamo voluto dedicare anche una serata alla grande e autentica musica rock&roll, con i brani più significativi della storia della musica, capace di soddisfare i palati più sopraffini. A corredo dell’evento saranno presenti anche stand per passare tutta la serata in piazza. Ringraziamo per la collaborazione la Bottega Coquinaria di Luca Cannizzaro. Non ci resta che invitarvi tutti a Falvaterra, in Piazza Umberto I, il 5 agosto, alle ore 21:30”.

Redazione Digital