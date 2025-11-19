Rivoluzione musicale, la trap l’autotune e il ‘rumore’ necessario

di Umberto Frasca

In un’epoca di frammentazione culturale e rapido consumo, la musica trap si è affermata come la

colonna sonora dominante di una generazione. Eppure, l’autotune e le sonorità iper-sintetizzate che

la definiscono sono spesso bersaglio di critiche feroci, etichettate come “anti-musicali” o, peggio,

come simbolo del declino della qualità compositiva. Tuttavia, a uno sguardo più attento e

storicamente informato, la trap e il suo strumento vocale preferito non sono un’aberrazione, ma

l’inevitabile evoluzione di tendenze che hanno plasmato la musica del XX secolo. La storia della

musica novecentesca è, in larga misura, una cronaca di rotture audaci e dell’abbraccio a ciò che era

inizialmente percepito come “brutto” o “rumore”. Già all’inizio del secolo, i futuristi italiani, con

Luigi Russolo, teorizzavano l’arte dei rumori, anticipando l’integrazione di suoni non convenzionali

e industriali nell’esperienza musicale. Negli anni ’50 e ’60, la Musica Elettronica e Concreta

(Stockhausen, Schaeffer) apriva definitivamente la porta alla manipolazione del suono registrato e

alla sintesi pura. L’autotune, in questo senso, è il nipote diretto dei sintetizzatori Moog, delle drum

machine Roland e del campionamento dell’hip-hop delle origini. Non è un tentativo di “nascondere”

una cattiva intonazione, quanto una scelta estetica deliberata, un timbro vocale digitalmente

alterato che riflette un mondo saturo di tecnologia. Quando Cher utilizzò per la prima volta

l’Autotune in Believe (1998), l’effetto fu sfruttato per la sua novità distopica e scintillante. Oggi,

nella trap, è un elemento ritmico e melodico inscindibile. Artisti come Travis Scott o Sfera Ebbasta

non lo usano per correggere l’errore, ma per creare una nuova tessitura emotiva: la voce diventa un

glitch, un suono metallico e alienante, un lamento robotico che si adatta perfettamente ai temi di

disillusione, velocità e materialismo della contemporaneità. È l’equivalente della distorsione sulla

chitarra nel Rock and Roll: un’alterazione del timbro naturale che, da difetto tecnico, è diventata la

sua identità stilistica. La trap, come l’hip-hop e il blues prima di lei, è un genere che nasce dal

basso, dalle periferie e dalla strada, portando alla luce storie e linguaggi che i salotti borghesi

tendono a ignorare o a considerare “volgari”. La sua immediatezza, il suo ritmo incalzante e l’uso di

suoni minimali ma incisivi (il famoso hi-hat veloce e i kick profondi) sono la traduzione sonora del

caos urbano e digitale. Per concludere, respingere la trap e l’autotune è respingere l’innovazione.

Significa dimenticare che il jazz fu inizialmente criticato per la sua “mancanza di disciplina”, il rock

per la sua “aggressività primitiva” e la musica elettronica per la sua “freddezza”. La trap non è meno

complessa; è semplicemente complessa con i mezzi del nostro tempo. È la nuova avanguardia

pop, rumorosa, esagerata e, soprattutto, storicamente necessaria.