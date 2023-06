Ritiro patente fino a 30 anni e maxi multa, ecco le nuove regole alla guida

Ritiro immediato della patente fino a 20 giorni per chi per la prima volta viene trovato alla guida sotto l’effetto dell’alcol o di droghe e fino a 30 anni in caso di recidiva. Ma anche nuove norme sulle ztl e chiarezza sugli autovelox, per evitare l’uso di strumenti di rilevazione della velocità non omologati, e ancora obbligo del casco per chi si muove in monopattino. Sono alcune delle novità del disegno di legge sulla sicurezza stradale approvato dal Consiglio dei ministri di martedì 27 giugno. «È inoltre previsto che sui tratti autostradali più sicuri, con un tasso di incidenti molto basso, sia consentito superare il limite di 130 km/h», ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini in un’intervista a Rtl. corriere.it