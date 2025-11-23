Risse e schiamazzi, in Ciociaria chiuso noto locale

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Anagni, hanno inoltrato apposita formale richiesta al Questore di Frosinone ed hanno ottenuto l’emissione di un decreto di sospensione dell’attività di una sala giochi situata nel centro storico della Città dei Papi ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento emesso dal Questore di Frosinone al termine di un’accurata istruttoria eseguita dal personale della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine ed eseguito dai Carabinieri, impone la chiusura per 20 giorni dell’attività commerciale, in prossimità della quale erano avvenuti già nel recente passato episodi di liti violente tra giovani del posto e in ultimo verso la fine di ottobre u.s. un minore era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è finalizzato a tutelare la sicurezza dei cittadini e si inserisce nelle iniziative adottate dai Carabinieri di Anagni, coordinate dal Comando Provinciale di Frosinone, per il contrasto ai fenomeni della “mala movida” da parte dei giovani nei centri abitati.

Redazione Digital