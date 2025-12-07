Rissa tra immigrati in Ciociaria, scattano le manette

Nella serata di ieri, in zona scalo, la Polizia di Stato traeva in arresto due uomini di 27 e 28 anni responsabili, in concorso con altri, di una violenta rissa. In particolare, a seguito di una segnalazione 112, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura verso le 21 veniva inviata in zona scalo. Sul posto gli agenti constatavano la presenza di due ragazzi, feriti probabilmente con armi da taglio, che riferivano di aver avuto una lite con altri soggetti che, al momento dell’arrivo dell’equipaggio, si erano dati alla fuga. Sul posto interveniva anche personale sanitario che prestava le prime cure ai due ragazzi e successivamente li trasportava presso l’ospedale del capoluogo per ulteriori accertamenti. I soggetti, una volta dimessi dall’ospedale, venivano denunciati all’autorità giudiziaria per rissa aggravata. Sono in corso indagini per individuare gli altri partecipanti.

Redazione Digital