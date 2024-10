Rissa tra extracomunitari in Ciociaria, scattano le manette

Uno scontro avvenuto verosimilmente per delle offese scambiatesi tra connazionali, dovrebbe essere questo il culmine delle circostanze che hanno determinato, nella serata del 6 ottobre 2024, un litigio e poi una rissa tra più persone, tutte di nazionalità egiziana, sotto i portici della Piazza Santa Restituta di Sora. Era giorno, circa le 18,30, quando dalla tranquillità generale è partita la scazzottata tra più giovani, che poi, una volta allontanantisi, hanno preso e lanciato gli uni all’indirizzo degli altri, le sedie in plastica e tutto ciò che trovavano dinanzi ad un bar sito nel luogo, lo stesso bar dove erano seduti poco prima intenti a delle consumazioni. Su quali siano i reali motivi della contesa tra i giovani, verosimilmente individuabili in 5/6 persone, ancora non è realmente chiaro. Di certo ci sono state delle offese verbali prima che si passasse alle vie di fatto, forse c’erano state già delle offese in precedenza tra le persone che ovviamente si conoscono. Sta di fatto che, nella confusione del fuggi fuggi generale accaduto durante la rissa, i Carabinieri della Compagnia di Sora che hanno potuto notare i fatti dalle telecamere di videosorveglianza Comunale, hanno fatto convergere sul posto una pattuglia. In piazza dei contendenti non era rimasto nessuno ma tra le immagini, le escussioni e le ricerche effettuate nell’immediato, i militari della Stazione Carabinieri di Sora e i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile sono riusciti individuare nell’immediato diversi dei partecipanti alla rissa, rintracciandone due, poco dopo i fatti. Per loro, di cui uno ferito lievemente ad una mano, verosimilmente proprio mentre prendeva degli oggetti per lanciarli agli avversari, e con una escoriazione alla testa, risultato di qualche colpo. E’ stato preliminarmente fatto medicare presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sora e, una volta chiarite le condizioni di salute e la lievità delle lesioni, è stato riaccompagnato presso la Caserma di Via Barea dove i Carabinieri lo hanno dichiarato, insieme al compagno, in stato di arresto. Sono un 28enne, il ferito, ed un 19enne entrambi di origine egiziana e con precedenti di polizia, i due arrestati, nei confronti dei quali si è proceduto anche al fotosegnalamento. Le operazioni sono poi continuate per tutta la notte durante la quale i militari, sentendo i testimoni e verificando i collegamenti tra i soggetti, sono riusciti ad individuare altre persone che hanno preso parte alla contesa, che sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino e nei confronti delle quali si sta comunque procedendo. Un episodio grave, quello accaduto nella serata del 06.10.2024 in pieno centro a Sora, ma immediatamente circoscritto sia nella individuazione dei soggetti che dell’ambito nel quale si è svolto il litigio. Gli atti sono stati trasmessi, al Pubblico Ministero inquirente che condurrà il prosieguo delle indagini per arrivare all’identificazione di tutti i responsabili e prendere nei confronti degli stessi ogni possibile provvedimento. Analogamente sono al vaglio degli investigatori le applicazioni delle misure di prevenzione e di sicurezza del caso, che verranno proposte alle Autorità Amministrative. In giornata prevista l’udienza di convalida dell’arresto.

Redazione Digital