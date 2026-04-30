Rissa nel centro di accoglienza, in Ciociaria trovate armi e droga

Personale della Polizia di Stato di Fiuggi, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio, ha denunciato un uomo bengalese di circa 40 anni. In particolare, verso le 9.40, una volante del locale Commissariato di P.S. interveniva presso il centro di accoglienza per richiedenti asilo sito a Fiuggi dove era stata segnalata una lite. Le risultanze delle immediate indagini effettuate dagli agenti intervenuti portavano alla luce la dinamica della lite, che esitava in un’aggressione armata con pistola successivamente risultata da softair, di proprietà e utilizza dall’odierno indagato, tempestivamente recuperata e sequestrata dagli operanti. A seguito di una perquisizione domiciliare, veniva altresì rinvenuta nella disponibilità, dello stesso soggetto, sostanza stupefacente del tipo “hashish” per un peso complessivo di circa 0,30 grammi. Per i fatti sopra esposti, l’uomo, mediatore culturale del centro, è stato deferito all’autorità giudiziaria e segnalato amministrativamente alla locale Prefettura per l’inosservanza delle norme sugli stupefacenti.

Redazione Digital