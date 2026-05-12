Rissa in un noto locale, in Ciociaria ferite madre e figlia

I Carabinieri, a conclusione di una tempestiva e mirata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino un 28enne di Ausonia. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di minacce, danneggiamento e lesioni personali. I fatti risalgono alla giornata del 29 aprile scorso, quando all’interno di un’attività commerciale (un bar situato ad Ausonia lungo la S.R. 630), l’indagato si è reso protagonista di un’aggressione scaturita per futili motivi. A farne le spese sono state la socia amministratrice del locale, una donna di 43 anni e la figlia 18enne. A seguito delle violenze subite, entrambe le vittime sono dovute ricorrere alle cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cassino, riportando lesioni giudicate guaribili per entrambe con una prognosi di 10 giorni. Le indagini condotte dal personale operante dell’Arma si sono sviluppate attraverso l’accurata escussione di testimoni presenti ai fatti e la successiva individuazione fotografica. Tali inequivocabili riscontri hanno consentito di identificare compiutamente l’indagato quale presunto autore delle condotte illecite, portando al suo immediato deferimento all’autorità giudiziaria.

Redazione Digital