Rissa in mezzo alla strada, in Ciociaria fermati 7 giovani

Dopo serrate e accurate indagini, gli operatori della Polizia di Stato, hanno individuato e denunciato 7 giovani, tra italiani e stranieri, nei cui confronti è emerso un grave quadro indiziario relativo alla rissa aggravata, scoppiata lo scorso 11 luglio, nella città termale, in Piazza Spada. Della vicenda si occupavano i poliziotti del locale Commissariato che, anche grazie al supporto delle immagini dei sistemi di videosorveglianza riuscivano a identificare i soggetti coinvolti, tra cui due ragazze; nella circostanza uno dei corrissanti doveva far ricorso alle cure dei sanitari. Dalle immagini si evinceva la dinamica dell’aggressione avvenuta con calci, pugni, spintoni, leggio asportato da un locale e brandito verso gli aggressori nonché tavolo scaraventato a terra. Inoltre, uno dei soggetti coinvolti decideva di recarsi presso il Commissariato di P.S. di Fiuggi dove danneggiava il citofono, sferrando pugni con la mano destra. Per tutti scattava la denuncia per rissa aggravata; uno dei soggetti coinvolti veniva anche deferito all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato riferito all’impianto citofonico.

Redazione Digital