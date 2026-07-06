Rissa in Ciociaria, volano tavoli e sedie fermati 3 malviventi

A conclusione di una tempestiva e articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Giuliano di Roma hanno deferito in stato di libertà tre uomini, rispettivamente di 52 e 57 anni (entrambi residenti nel comune giulianese) e un 46enne (residente a Villa Santo Stefano), poiché gravemente indiziati del reato di rissa aggravata. Per il 52enne è scattata anche la contestazione per il porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I gravi fatti si sono verificati nella tarda serata del 1° luglio 2026, intorno alle ore 23:00, all’interno del Borgo Vittorio Emanuele. Secondo quanto puntualmente ricostruito dalle indagini dei militari dell’Arma, l’evento delittuoso si è articolato in due distinte fasi. In un primo momento, vi è stato un acceso alterco verbale all’esterno di un bar della piazza, scaturito per futili motivi: nello specifico, il 46enne aveva incautamente poggiato una bottiglia e un bicchiere di birra sul tetto dell’auto di proprietà del 52enne. Nonostante un primo tentativo di pacificazione operato da alcuni avventori del locale, la situazione è repentinamente degenerata pochi minuti dopo, nei pressi del vicino oratorio. In questo frangente i tre indagati hanno innescato una violenta colluttazione fisica, colpendosi reciprocamente con calci e pugni e riportando evidenti contusioni e ferite sanguinanti al volto. Nel corso della forte concitazione, inoltre, il 52enne è arrivato a brandire tra le mani una forbice da elettricista. L’episodio, consumatosi in orario notturno e in un luogo pubblico, ha suscitato forte apprensione e una grave turbativa dell’ordine pubblico tra le numerose persone presenti in piazza, tra cui vi erano diversi bambini. La gravità dell’alterco ha persino costretto il gestore del bar a una chiusura anticipata dell’esercizio commerciale. Il decisivo lavoro investigativo dei Carabinieri, attivatisi nell’immediatezza e protrattosi nella mattinata successiva con la meticolosa escussione di numerosi testimoni oculari, ha permesso di delineare con assoluta chiarezza l’esatta dinamica dell’accaduto e di cristallizzare le responsabilità e i ruoli attivi dei tre partecipanti. Dagli accertamenti è inoltre emerso che nessuno degli indagati ha fatto ricorso a cure mediche presso strutture sanitarie. Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, alla luce dei gravi e concordanti elementi indiziari raccolti, i tre uomini sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

Redazione Digital