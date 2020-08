Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri deferivano in stato di libertà quattro persone, rispettivamente un 49enne (già censito per reati contro il patrimonio e la persona) ed un 26enne, padre e figlio originari di Alatri, un 27enne di Frosinone ed un 53enne dentista di Roma, tutti per ”rissa aggravata”, mentre quest’ultimo anche per “lesioni personali aggravate”.

I quattro la notte scorsa all’interno di un noto ristorante di Torrice, ove i tre della zona erano commensali ad una festa di compleanno ed il romano invitato ad una cena di lavoro, per futili motivi dovuti verosimilmente all’eccesso di consumo di bevande alcoliche, ingaggiavano una violenta rissa, al culmine della quale il 53enne colpiva ripetutamente con un coltello gli altri tre, per poi dileguarsi velocemente. Gli operanti, allertati dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Frosinone, a seguito di richiesta del ristoratore, provvedevano in un primo momento a far intervenire il personale del 118 per il trasporto dei feriti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale del capoluogo, ove il 27enne ed il 26enne venivano ricoverati con una prognosi di 20 giorni, mentre il 49enne dimesso con prognosi di giorni 10, tutti a seguito delle ferite da taglio ricevute.

L’attività svolta dai militari, che visionavano le immagini delle telecamere a circuito chiuso ed ascoltavano i testimoni presenti, facendo loro visionare alcune foto scattate nel corso della festa di compleanno, consentiva di raccogliere inconfutabili elementi per l’identificazione dell’autore dell’accoltellamento. Stante la gravità dei fatti, i suddetti verranno altresì proposti per l’applicazione di una idonea misura di prevenzione.

Redazione Digital