Risparmio energetico, Isola del Liri affida la pubblica illuminazione ad Enel X

Illuminazione pubblica ad Isola del Liri: il Comune punta sul risparmio energetico e la messa a norma degli impianti ed affida la gestione ad Enel X. L’oggetto della fornitura comprende il servizio di pubblica illuminazione e semaforica, l’ottimizzazione dei processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una pianificazione organica delle attività manutentive. In particolare, saranno gestiti circa 3.120 punti luce di pubblica illuminazione ed oltre 107 quadri elettrici nonché gli impianti semaforici. Il servizio coniugherà efficienza e risparmio attraverso l’impiego di armature stradali a Led e apparecchiature in grado di regolare il flusso luminoso durante le ore di accensione degli impianti; l’adeguamento, anche con cablaggio, di buona parte dei corpi illuminanti con sistemi più performanti e conformi alle stringenti norme in materia; la sostituzione delle sorgenti luminose vetuste e non più a norma; la sostituzione dei quadri elettrici di zona con installazione di orologio astronomico; il telecontrollo e la telegestione della rete di illuminazione; il tutto per una riduzione significativa dei consumi e conseguente risparmio economico a cui si aggiunge un nuovo servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24. “Con questo progetto – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – compiamo un ulteriore passo nella direzione della smart city, attraverso l’efficientamento della pubblica illuminazione che comporta, di conseguenza, anche una significativa riduzione dei costi; il tutto nel rispetto dell’ambiente e con l’obiettivo di garantire un servizio migliore per tutta la nostra comunità”. Enel X Italia e Comune insieme quindi per una città più moderna e intelligente grazie all’utilizzo di nuove tecnologie con particolare riguardo al risparmio energetico, alla vivibilità ed alla sicurezza dei cittadini. Ogni segnalazione e richiesta di intervento per guasto o eventuali criticità sugli impianti possono essere comunicate tramite l’App Enel X Yourban o attraverso il numero verde 800.90.10.50, attivo tutti i giorni 24 ore su 24 oppure l’indirizzo mail.

Redazione Isola del Liri