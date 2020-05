Energie rinnovabili, con oltre 17.000 impianti installati NWG è leader del mercato fotovoltaico domestico.

“Dal 2014 siamo entrati nel mercato della fornitura di energia elettrica con la società NWG Energia, proponendo, in modo completamente innovativo per il settore, una fornitura composta da un mix energetico derivante completamente da fonti rinnovabili – ha affermato Danilo Perciballi, energy broker – NWG acquista e rivende energia solo da fonti rinnovabili, la tutela dell’ambiente è al primo posto. La Svezia produce quasi il 100% di energia da fonti rinnovabili, l’Italia purtroppo solo il 30% e il resto è di origine fossile”.

Da molti anni nel settore, Perciballi ha ormai consolidata esperienza in ambito energetico. “Forniamo alle persone consulenza dettagliata in base alle esigenze della famiglia e alle dimensioni dell’abitazione. La soluzione adeguata ad ogni stile di consumo, abbattendo costi e inefficienze. Cambiare gestore non comporta costi, fondamentale per noi salvaguardare il progetto green di NWG. Abbiamo infatti fotovoltaico e termodinamico che è l’evoluzione del tradizionale pannello solare capace acqua calda h24 estate e inverno. Questo impianto preserva l’ambiente e riduce il consumo di gas”.

La rete NWG è diffusa in tutta Italia e l’energy broker Perciballi opera nell’intero territorio nazionale. “La nostra clientela crede nella forza delle energie rinnovabili come motore di uno sviluppo sostenibile. A tal proposito l’azienda premia i clienti che promuovono a loro volta il progetto green con importanti tagli sulla bolletta”. Per informazioni sui servizi energetici e per iniziare a lavorare nel team di NWG contattare il numero 349 1705375.

