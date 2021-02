Risotto pere, gorgonzola e polvere di speck. Ingredienti per 4 persone: riso Arborio o Carnaroli 320 g, gorgonzola piccante 100 g, cipolla 1/2, pere Abate 2, speck 4/5 fette, burro 50 g, parmigiano reggiano 100 g, brodo vegetale q.b., olio extravergine di oliva, sale, pepe.

Iniziate sbucciando le pere, togliete i semi interni e riducetele a cubetti molto piccoli. Prendete il gorgonzola, privatelo della crosta e tagliatelo a cubetti. Prendete le vostre fette di Speck, adagiatele su una placca da forno.

Preriscaldate il forno a 180 gradi e cuocete per 5/6 minuti. Non lasciamo di più altrimenti lo speck brucerà e la polvere avrà un brutto sapore. Quando si sarà raffreddato, tritatelo a coltello oppure in un macinino. Tritate finemente la cipolla, fatela rosolare in un tegame con un giro di olio extravergine di oliva; fatela dorare e aggiungete il riso. Fatelo tostare per qualche minuto, sfumate con il vino bianco.

Iniziate ad aggiungere poco alla volta il brodo vegetale preparato precedentemente. A metà cottura aggiustate di sale e pepe, aggiungete i cubetti di pera e portate il risotto a cottura. Un minuto prima di spegnere aggiungete il gorgonzola.

Spegnete e mantecate con burro, parmigiano. Fate riposare il risotto per 2 minuti e poi servite con una spolverata di polvere di speck.

Foto e ricetta di Stefania Mione