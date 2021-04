Risotto con fave fresche, guanciale, menta e pecorino. Ingredienti per 2 persone: per la crema di fave, fave fresche già sgusciate, 400 gr olio extravergine d’oliva, ghiaccio, sale, pepe nero. Per il risotto, riso Arborio o Carnaroli, 160 gr crema di fave, guanciale 100 gr, pecorino romano 80 gr, brodo vegetale, sale, pepe, olio extravergine, burro, menta fresca 4/5 foglioline.

Iniziate pulendo le fave. Privatele del baccello e sciacquatele sotto acqua corrente. Tuffate le fave in acqua bollente salata per circa 90 secondi. Scolatele in una ciotola con acqua e ghiaccio per fermare la cottura. Quando saranno fredde, privatele della buccia, frullatele con un minipimer insieme a qualche cubetto di ghiaccio, poca acqua fredda, sale, pepe e olio a filo. Setacciate la salsa per ottenere una consistenza più cremosa.

Coprite con pellicola e tenete da parte. Ricordate di conservare qualche legume cotto che servirà per la decorazione del piatto. Tagliate il guanciale e fatelo sudare in padella. Quando sarà croccante, scolatelo su carta assorbente. Fate raffreddare e conservate in frigo. In una pentola tostate il riso per qualche minuto, stemperate con un mestolo di brodo e cuocete mescolando continuamente. Verso metà cottura aggiungete la vostra crema di fave.

A cottura ultimata, spegnete il fuoco e aggiungete due noci di burro, il pecorino, il guanciale, un trito di menta, aggiustate di sale e pepe. Impiattate con qualche pezzo di guanciale, una spolverata di pecorino, pepe nero, qualche fava e foglie di menta.

Foto e ricetta di Stefania Mione