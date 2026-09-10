Rischia di investire un pedone con lo scooter e bestemmia, multa di 102 euro “Oltraggio alla religione alle divinità della religione di Stato”

Uno era ospite al Lido per la Mostra del Cinema e stava cercando di attraversare la strada, l’altro stava procedendo con lo scooter. L’incidente è stato evitato di un soffio ma «inchiodando», il conducente del motociclo ha pronunciato una bestemmia che gli è costata una multa di 102 euro emessa dalla polizia locale di Venezia. Vietato imprecare in pubblico: una norma che aveva risvolti penali oggi ha conseguenze amministrative in caso di violazione: una sanzione da 51 a 309 euro, si legge all’articolo 724 del codice penale. Poco importa se una tragedia è stata evitata per l’abilità del ragazzo alla guida del motorino, la cui prontezza di riflessi ha evitato il peggio, quella parola non doveva dirla. Il giovane si è difeso dicendo che in quel momento era agitato, vuoi per lo spavento vuoi per la concitazione del caso: «Mi sono lasciato andare», ha sottolineato agli agenti della polizia locale che si trovavano nei pressi e che lo hanno fermato per un controllo dei documenti. L’episodio è avvenuto martedì pomeriggio vicino al ponte delle Quattro Fontane ed è stato poi rilanciato dalla pagina Facebook «Venezia Non è Disneyland», alla quale il ventiduenne multato si è rivolto manifestando incredulità. Nel post pubblicato online c’è il verbale rosa fatto dagli agenti. «La persona bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato». È quanto prevede il codice penale, benché una parte di quell’articolo (quella sulla «religione di Stato») sia stata abrogata. Una multa per bestemmia bizzarra e irrituale che nel giro di poche ore dalla pubblicazione online ha suscitato centinaia di reazioni e commenti, tra incredulità e indignazione. Il comando sta aspettando la relazione dell’agente, che di certo non si aspettava tutta questa visibilità intento a fare il proprio lavoro, ad ogni modo non è la prima volta che i vigili emettono multe per bestemmie ne sono state fatte più di una. Probabilmente l’esclamazione ripetuta a voce alta e nessuna scusa da parte del giovane ha portato il vigile a non tralasciare: «Ad ogni modo niente di strano: per strada ci troviamo ad affrontare tante situazioni, compresa quella capitata al Lido», ha detto il comandante Marco Agostini.

Redazione Digital