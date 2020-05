Una persona non residente a Fontana Liri è stata multata per aver abbandonato dei rifiuti a Fontana Liri Superiore. Il sistema di videosorveglianza che è stato predisposto ed attivato nel territorio comunale (18 telecamere per visionare ingressi e punti strategici del paese) ha consentito di rintracciare e sanzionare una persona che aveva abbandonato rifiuti a Fontana Liri Superiore, grazie ad un ottimo lavoro di coordinamento tra Polizia locale, Carabinieri di Monte San Giovanni Campano e Carabinieri di Fontana Liri. Proprio nei giorni scorsi è stata comunicata la multa al trasgressore, che veniva da fuori paese a buttare i rifiuti a Fontana Liri. Lo comunica l’amministrazione di Fontana Liri.

Redazione Digital