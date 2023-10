Ripreso dalle telecamere, in Ciociaria fermato un giovane niente locali pubblici per 3 anni

Il Questore della provincia di Frosinone ha decretato, nei confronti di un diciannovenne, l’aggravamento del provvedimento amministrativo del Divieto di Accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento, ubicati nel territorio del Comune di Alatri, inizialmente fissato in due anni, aumentandolo ad un periodo di tre anni e gravandolo ulteriormente con l’obbligo di presentazione negli uffici di polizia il sabato sera, dopo che questi aveva violato le prescrizioni. Nel mese di settembre, infatti, gli era stato notificato il primo provvedimento ma, nonostante il divieto imposto, il giovane ha pensato di poter ignorare quanto prescrittogli dall’ordine del Questore e continuare indisturbato a frequentare i locali della sua città. Il suo comportamento non è passato inosservato ai più, tanto che in un bar di Alatri nei giorni scorsi si è sfiorata l’ennesima rissa, e l’episodio è finito alla ribalta delle cronache. Appreso dell’accaduto proprio grazie agli articoli di giornale, i carabinieri della Compagnia di Alatri hanno effettuato i dovuti accertamenti ed hanno così constatato che i fatti narrati dagli organi di stampa si erano effettivamente verificati il 1 ottobre scorso, ma che per quell’episodio nessuno aveva presentato denuncia. Grazie al sistema di videosorveglianza presente nel bar teatro della vicenda, i militari hanno potuto ricostruire gli avvenimenti e verificare la presenza nel predetto locale del ragazzo, già colpito da Daspo Urbano nel mese di settembre. Le immagini registrate hanno anche fatto emergere come le persone coinvolte nella vicenda non siano venute alle mani solo grazie al fatto che altri avventori presenti nel locale lo hanno impedito, frapponendosi tra loro. La dettagliata segnalazione sugli ultimi fatti, ricevuta dalla Compagnia Carabinieri di Alatri, ha permesso così alla locale Divisione Polizia Anticrimine di realizzare una nuova e completa istruttoria per predisporre l’aggravamento del provvedimento di Polizia di Prevenzione e di emettere nei confronti del giovane, identificato con certezza anche grazie alla visione delle registrazioni, un nuovo Divieto di Accesso e di stazionamento nei pressi dei locali di pubblico trattenimento, ubicati nel territorio del Comune di Alatri, per un periodo di tre anni, con l’obbligo di presentazione alla locale Stazione Carabinieri ogni sabato sera, convalidato dal Gip del Tribunale di Frosinone.

Redazione Alatri