Ripreso dalle telecamere getta spazzatura in mezzo alla strada, multa salata

Il nucleo Polizia Ambientale del Comando Polizia Locale di Frosinone ha identificato e sanzionato l’autore di un abbandono illecito di rifiuti avvenuto nella parte bassa della città. Gli agenti coordinati dal comandante Dino Padovani sono intervenuti a seguito di una segnalazione alla Centrale Operativa di un ingente abbandono incontrollato e indifferenziato di rifiuti in strada, nei pressi di alcuni contenitori per la raccolta differenziata. Gli operatori della Polizia Locale, intervenuti sul posto, hanno immediatamente avviato gli accertamenti finalizzati all’individuazione dell’autore dell’illecito, raccogliendo elementi utili alle indagini. Le verifiche effettuate, supportate anche dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza presente nella zona, hanno consentito di risalire a un uomo residente in provincia. Convocato presso gli uffici del Comando, il soggetto ha ammesso le proprie responsabilità. Nei suoi confronti è stata pertanto contestata la sanzione amministrativa prevista dal Testo Unico Ambientale, che può arrivare fino a 3.000 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo utilizzato per un mese. “Il contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti rappresenta una priorità per la nostra amministrazione – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – perché tutela dell’ambiente, decoro urbano e qualità della vita sono temi strettamente collegati. Il rispetto delle regole è fondamentale per costruire una città più pulita, civile e vivibile per tutti”.

“L’abbandono indiscriminato dei rifiuti è un comportamento inaccettabile che danneggia l’ambiente e l’intera comunità – ha affermato il vicesindaco e assessore all’Ambiente Antonio Scaccia – Continueremo a lavorare sia sul fronte dei controlli sia su quello della sensibilizzazione, perché il rispetto degli spazi pubblici passa anche attraverso comportamenti responsabili da parte di ciascun cittadino”.

“La Polizia Locale – ha aggiunto l’assessore al ramo Massimo Sulli – continuerà a garantire la massima attenzione verso ogni forma di illecito anche ambientale, intervenendo con tempestività per individuare i responsabili e applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente. Ringrazio il Comando della Polizia Locale e il Nucleo di Polizia Ambientale per il lavoro quotidiano svolto sul territorio, con professionalità e costante attenzione”.

“La tecnologia rappresenta oggi uno strumento fondamentale anche per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano – ha aggiunto l’assessore alla digitalizzazione, innovazione tecnologica e smart city Maria Teresa Spaziani Testa – Continueremo a investire in soluzioni innovative e intelligenti per rafforzare la sicurezza urbana, il controllo del territorio e la qualità dei servizi a beneficio della comunità”.

Redazione Digital