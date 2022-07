Riprese cinematografiche in Ciociaria, cambia la viabilità in pieno centro

“Il Comune avvisa i cittadini residenti in Piazza Innocenzo III, Piazza Giovanni Paolo II, Via del Trivio e Vicolo del Macello che il 12 luglio 2022, dalle 18 alle 4 del giorno successivo, si svolgeranno le riprese cinematografiche della serie “La Storia” e si dovranno rispettare delle regole.

Tenere spente le luci e chiuse le persiane delle stanze che affacciano direttamente sull’area set.

Non transitare con veicoli in area set in orario di riprese. Si informa, inoltre che nel corso delle riprese verranno utilizzate armi da fuoco inertizzate con colpi a salve. Pertanto si prega di mantenere la calma poiché si tratta di mere esigenze di scena. Le riprese in Piazza Innocenzo III si svolgeranno dalle 18 alle ore 20, quelle in Piazza Giovanni Paolo II e zone limitrofe dalle 20 alle 04.Ci scusiamo per eventuali disagi arrecati”. Lo comunica l’amministrazione di Anagni.

Redazione Anagni