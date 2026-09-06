Rime dal borgo i vicoli raccontano, ecco il Premio internazionale di poesia

“Castro dei Volsci ha accolto la cerimonia di premiazione della III edizione del Premio Internazionale di Poesia “Rime dal Borgo… i vicoli raccontano”, una manifestazione che ha riunito poeti e appassionati di letteratura in un momento di festa, cultura e condivisione – hanno affermato gli organizzatori – Il concorso, promosso dall’Associazione La Scarana APS, ha raccolto numerose opere provenienti da tutta Italia, confermando la vitalità della poesia contemporanea e il desiderio degli autori di confrontarsi attraverso la forza della parola. La cerimonia ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso che ha avuto come protagonisti i versi, le emozioni e le storie degli autori partecipanti, in una cornice suggestiva come quella di Castro dei Volsci, borgo nel quale i vicoli hanno idealmente continuato a raccontare la memoria e l’identità dei suoi abitanti. Ospite d’onore dell’evento la poetessa e giornalista Michela Zanarella, che ha parlato del suo rapporto con la poesia e dell’importanza di credere nel valore delle parole. Tra gli ospiti anche l’attore e regista Giuseppe Lorin che ha letto le motivazioni delle opere premiate e alcune delle poesie che si sono distinte. La giuria del Premio, presieduta dalla poetessa e autrice benemerita della cultura Annamaria Vezio e composta dal prof. Biagio Cacciola, dal dott. Giancarlo Bianchi, poeta e pubblicista e dal prof. Paolo Carnevale, docente e giornalista, ha esaminato con attenzione le numerose opere pervenute. La giuria ha sottolineato l’elevato valore degli elaborati, evidenziando quanto fosse stata difficile la scelta finale a causa delle ridotte differenze di punteggio tra molte delle opere selezionate. Un risultato che ha dato valore all’intera partecipazione: anche le poesie non entrate in classifica hanno dimostrato qualità e sensibilità, contribuendo alla ricchezza culturale della manifestazione”.

Redazione Digital