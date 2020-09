“Stamane ho provveduto a depositare presso il protocollo comunale una interrogazione urgente a risposta scritta rivolta all’assessore ai servizi sociali sul contributo regionale una tantum per le locazioni – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Al Comune è stata accreditata dalla Regione Lazio nello scorso mese di Luglio, una somma pari a circa 260mila euro da assegnare ai rispettivi beneficiari come da bando comunale di fine aprile. Ora l’iter è stato (finalmente…) completato con la delibera di Giunta inerente la variazione di bilancio della somma in entrata e della relativa ratifica in Consiglio comunale avvenuta lo scorso 11 settembre. Quanto tempo ancora dovranno attendere i cittadini beneficiari per avere le rispettive somme?”