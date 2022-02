“Rimanga in attesa”, in Ciociaria anziano chiama tutto il giorno il Pronto soccorso ma nessuno risponde.

Ieri sera un residente in provincia di Frosinone si è recato al Pronto soccorso di Alatri. Circa quattro ore, visitato e dimesso. Questa mattina lo stesso ha dovuto però contattare il Pronto soccorso essendo riportato nella prescrizione medica un farmaco ritirato dal mercato.

Onde evitare di dover compiere di nuovo il viaggio ad Alatri, il paziente ha chiamato più volte per avere spiegazioni ma nell’arco della giornata nessuno ha risposto.

“Tutto il giorno ho chiamato – ha affermato il malcapitato – Ho ricevuto risposta dal centralino di Frosinone, l’operatore ha ripetuto di passare i colleghi di Alatri ma nessuno ha risposto. Continuamente ‘Rimanga in attesa’ e nessuno parlava. Un disservizio non da poco dovendo compiere altri 60 chilometri per ricevere una spiegazione su un farmaco prescritto che in Italia è stato messo fuori commercio”.

Redazione Alatri