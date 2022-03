Rigenerazione urbana, ecco il modello Cassino tra i primi comuni nel Lazio

“Il comune di Cassino è tra i primi comuni ad aver completato l’iter dell’applicazione della legge regionale sulla Rigenerazione Urbana – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Quando in consiglio regionale abbiamo immaginato questo testo lo abbiamo fatto con l’idea di immaginare una nuova pianificazione territoriale in grado di azzerare il consumo di suolo, efficientare gli edifici, ridurre i consumi energetici. Oggi con l’assessore Massimiliano Valeriani abbiamo partecipato ad un interessante convegno voluto dal sindaco Enzo Salera e dalla sua amministrazione per illustrare ai tecnici, agli ordini professionali, agli imprenditori ed ai cittadini i risultati e le prospettive della rigenerazione. Il “modello Cassino” credo possa aiutare tutti in questa crescita collettiva nella consapevolezza che la tutela del territorio passa anche da decisioni come questa”.

Redazione Cassino