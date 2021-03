Rigatoni alla Genovese. Ingredienti per 4 persone ziti o rigatoni 320 gr, 1 kg cipolle dorate 600 cappello del prete, carota 60 gr, sedano 60 gr, alloro 1 foglia, vino bianco 100 ml, olio extravergine di oliva, sale, pepe, pecorino o parmigiano.

Iniziate mondando le cipolle e affettandole sottilmente. Ora passate a sbucciare la carota, pulite il sedano e tagliateli entrambi a piccoli cubetti. In una casseruola capiente versate dell’olio extravergine d’oliva ed unite le cipolle con il sedano, la carota, la foglia di alloro e lasciate insaporire per un paio di minuti a fuoco dolce.

Aggiungete poi i pezzi di carne, precedentemente ripulita da eventuale grasso in eccesso e tagliata a pezzettoni, un pizzico di sale, mescolate e lasciate insaporire per qualche minuto. Abbassate la fiamma e coprite con il coperchio. La genovese deve cuocere per almeno 2 ore; non c’è bisogno di aggiungere acqua o brodo perché le cipolle rilasceranno il loro liquido. Controllate e mescolate la genovese ogni tanto.

Trascorse le 2 ore aggiungete il vino bianco e lasciate sfumare. Continuate a far cuocere per un’altra oretta. A questo punto prelevate i pezzi di carne, sminuzzateli su un tagliere e aggiungeteli nuovamente alle cipolle cotte. Cuocete la vostra pasta in acqua bollente e salata. Dopo averla scolata, conditela con abbondante “genovese”, parmigiano o pecorino e una macinata di pepe nero.

Foto e ricetta di Stefania Mione