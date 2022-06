Rifiuti nel Lazio, ecco come recuperare e riciclare con i centri del riuso

“Con l’approvazione della delibera sulle linee guida ai Comuni per la realizzazione e gestione dei centri del riuso, la Giunta regionale del Lazio ha posto un tassello molto importante in merito allo sviluppo dell’economia circolare” – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Bene hanno fatto gli assessori al Ciclo dei rifiuti e alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, rispettivamente Massimiliano Valeriani e Roberta Lombardi, a mettere nero su bianco quelle che saranno le normative che andranno a regolamentare il settore in ambito non solo regionale, ma nazionale ed europeo. Il provvedimento va, inoltre, ad individuare le iniziative di finanziamento, i modelli di funzionamento e le azioni di promozione sull’impegno e la valorizzazione di queste strutture dedicate al recupero e al riutilizzo delle materie. Allo stesso tempo verranno forniti quelli che sono i risultati potenziali e contestualmente si lavorerà per favorire ogni forma di sinergia operativa tra i diversi centri. In sintesi, questo non è altro che un ulteriore passo in avanti verso gli obiettivi che la Regione Lazio si è prefissata nel Piano dei Rifiuti. I centri di riuso, rappresentano un tassello importante nel processo di recupero, riciclo e riutilizzo del materiale, con l’intento ormai chiaro di realizzare una filiera industriale ecosostenibile. Potenziare le norme e gli strumenti atti a sostenere l’economia circolare e i relativi impianti, rappresenta per il Lazio e per tutto il Paese, la giusta strada da percorrere. E’ l’Europa che ce lo chiede, è il Paese, con i suoi numeri a chiederlo. L’Italia con il suo 22% è al primo posto in Europa per il tasso di utilizzo circolare della materia e secondo gli obiettivi del PNRR, deve arrivare almeno al 30% entro il 2030, e ridurre del 50% la produzione dei rifiuti entro il 2040. Dati più che confortanti che ci fanno pensare che siamo sulla strada giusta”.

Redazione Digital