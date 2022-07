Rifiuti nel Lazio, Buschini ringrazia Zingaretti “Meno costi per le famiglie”

“L’approvazione della ‘disciplina degli Enti di Governo d’Ambito Territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani’, i cosiddetti Egato, favorirà il salto di qualità nella attuazione degli interventi, l’efficienza e la diminuzione dei costi per i cittadini – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Attivare gli Enti di Governo vuol dire, dopo anni e per la prima volta nel Lazio, che ogni territorio, le province e Roma capitale, dovranno gestire i rifiuti all’interno dei propri confini, a partire da Roma che anche attraverso la scelta del termovalorizzatore dà un impulso diverso a questo sistema, potendo programmare l’impiantistica sui propri fabbisogni sul principio della gestione dei rifiuti nella ‘prossimità’ del luogo di produzione. Criterio fondamentale sarà l’incentivazione della raccolta differenziata e l’applicazione della tariffa puntuale per fare in modo che chi meglio differenzia meno paga, dentro una filiera che vedrà l’assoluto protagonismo della parte pubblica, a garanzia dei cittadini e del funzionamento del ciclo dei rifiuti. Grazie alle colleghe e ai colleghi per il voto di oggi e per l’importante impegno esaustivo che ha di certo migliorato il testo di legge, all’assessore Valeriani, al presidente Zingaretti e ai nostri uffici per l’importante lavoro portato avanti”.

Redazione Digital