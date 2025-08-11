Rifiuti lanciati dal finestrino, 20mila euro di multa e arresto

Il testo del decreto, infatti, ha modificato anche l’articolo 15 del Codice della strada: «Potremo acquisire e visionare immagini da qualsiasi impianto di videosorveglianza comunale, autostradale o privato, dentro e fuori i centri abitati, e usarle come prova per multare chi lancia rifiuti. Basta un fotogramma nitido della targa, interrogare la banca dati della Motorizzazione, risalire al proprietario e la sanzione sarà valida, a differenza del passato, anche senza il fermo dell’auto e la contestazione immediata».

Per un guidatore sarà doloroso se verrà «pizzicato» mentre abbandona rifiuti non pericolosi da un mezzo a motore. «Se si tratta di un fazzoletto o di un mozzicone di sigaretta — avverte il comandante — la multa arriva fino a 1.188 euro, ma se si fa volare via una bevanda in lattina o in vetro dopo averla bevuta o un sacchetto di rifiuti è prevista la segnalazione alla Procura con un’ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Inoltre, se il gesto avviene vicino a fiumi, in aree protette o in zone già inquinate e comporta un pericolo concreto per le persone o per l’ambiente, scatterà l’arresto, pure differito entro 48 ore, e una pena da sei mesi a cinque anni e mezzo. Nei casi più gravi, si arriva fino a sette anni».

C’è di più: la sospensione della patente. «Può essere comminata fino a sei mesi per le violazioni penali — dice Altamura — ma se il lancio o lo smaltimento illecito avvengono con un mezzo di un’azienda privata può scattare pure la confisca del veicolo, salvo che appartenga a un terzo completamente estraneo». Il decreto non si ferma, quindi, alle cartacce lanciate dai guidatori ineducati. «No, anzi: colpisce chi usa auto o furgoni per scaricare rifiuti in campagne, zone industriali dismesse o aree naturali. Per i rifiuti pericolosi la reclusione va da uno a cinque anni, che salgono da un anno e sei mesi a sei anni nei casi aggravati. Se a violare la legge è un dipendente con un mezzo aziendale, il titolare risponde per omessa vigilanza: fino a cinque anni e sei mesi».

L’obiettivo del decreto, per il colonnello Altamura, è chiaro: «Punire un comportamento incivile che può mettere a rischio vite e ambiente».

Insomma, chi finora ha contato sull’assenza di divise nei dintorni per farla franca, adesso, dovrà rassegnarsi: le telecamere saranno anche sentinelle invisibili, pronte a coglierli in fallo a qualsiasi ora, anche nei giorni di festa. corriere.it