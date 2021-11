“Il neosindaco Gualtieri si prepara a rendere pubblico il piano anti rifiuti per Roma – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Il fatto che lo stesso, appartenga al medesimo partito di colui che in 8 anni sul tema rifiuti in Regione Lazio ha combinato solo disastri, non è rassicurante. Attenderò di conoscere quale sarà la linea adottata dal nuovo primo cittadino, intanto auspico che il duo Zingaretti-Gualtieri non si metta in testa di chiamare in causa di nuovo la provincia di Frosinone per smaltire l’immondizia della Capitale. Il nostro territorio non è la discarica di Roma, forse al Partito Democratico non è ancora chiaro questo punto. Meglio rammentarglielo”.

Redazione Digital