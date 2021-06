Rifiuti in Ciociaria, Alfieri e Natalia contrari a prendere la spazzatura di Roma e della Raggi.

“Corre voce che Ama abbia chiesto alla Prefettura di Roma di riaprire la discarica di Colle Fagiolara per scaricare i rifiuti della Capitale amministrata da una sindaca incapace anche di organizzare il ciclo dei rifiuti della propria Città – ha affermato il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri – Io dico solo una cosa: non lo permetteremo mai costi quel che costi.Faremo le barricate e qualsiasi atto necessario affinché ciò non accada!Siamo abituati a fare battaglie.Non ci mettete paura, indietro non si torna”.

“Ogni volta che Roma si trova in crisi per lo smaltimento dei rifiuti si rinnova la proposta di individuare sul territorio della Provincia di Frosinone un sito per la costruzione di una nuova discarica – ha aggiunto il sindaco di Anagni, Daniele Natalia – Sostanzialmente si tratta di uno scarico di responsabilità da parte della politica romana che, non essendo in grado di gestire lo smaltimento dei rifiuti del proprio territorio, lascia il problema agli altri. Poiché la Provincia di Frosinone non è la discarica della Capitale ed ha, anzi, sempre dimostrato buone capacità nella gestione dei propri rifiuti, come sindaco di Anagni mi unisco ai colleghi delle città vicine che si oppongono all’individuazione di siti in Ciociaria per la costruzione della discarica per Roma. Ugualmente il mio sostegno e la mia solidarietà vanno al sindaco di Colleferro Sanna ed agli altri primi cittadini tra Provincia di Frosinone e Provincia di Roma che combattono contro la riapertura della discarica di Colle Fagiolara”.

Redazione Digital