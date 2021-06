“Siamo pronti alla mobilitazione contro l’ipotesi di riapertura della discarica di Roccasecca – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – La Ciociaria non può pagare ancora una volta le inadempienze di Regione Lazio e Comune di Roma sul tema rifiuti, frutto negli ultimi anni del solito stucchevole scaricabarile. Zingaretti vuole commissariare il comune di Roma, governato dal M5S, con il quale governa la Regione Lazio. In verità andrebbero commissariati entrambi. Il Governo deve nominare un Commissario sui rifiuti con pieni poteri per scrivere rapidamente un nuovo piano regionale e costruire gli impianti necessari alla chiusura del ciclo. Bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti nella Capitale, senza trasferimenti in altre province; realizzare un nuovo impianto in provincia di Roma teso all’economia circolare, al riciclo e riutilizzo delle materie prime secondo gli standard europei; Non permetteremo che arrivi neanche un’altra tonnellata di rifiuti su questa terra! Stanno sfidando la pazienza della nostra gente”.

Redazione Digital