In merito alla questione dell’abbandono dei rifiuti sulla Strada provinciale, nei pressi della frazione di Porciano, nella zona del Lago di Canterno tra i comuni di Ferentino e Fumone, il presidente di Gioventù Nazionale Ferentino Claudia Angelisanti ha interessato il presidente del consiglio provinciale Maura, per sollecitare un intervento e una maggiore attenzione da parte dell’autorità competenti (comune di Ferentino, provincia di Frosinone ed ente parco del Lago di Canterno).

“Ho ricevuto la segnalazione da Angelisanti che si è fatta portavoce di alcuni residenti della zona con un abbandono indecoroso di rifiuti di ogni tipo – ha affermato Daniele Maura – In particolare in questa situazione si trova a ridosso della strada di competenza provinciale, per di più all’interno di una zona riconosciuta come parco naturalistico. Mi farò portavoce con il sindaco e presidente della Provincia Pompeo e sono certo che si cercherà di risolvere in qualche modo la problematica”.

“Come presidente di Gioventù Nazionale Ferentino – ha aggiunto Claudia Angelisanti – ho deciso di accogliere le segnalazioni di alcuni residenti, informando di ciò l’assessore all’ambiente Evelina di Marco, protocollando inoltre richiesta di smaltimento di rifiuti ingombranti presenti nelle varie zone di Ferentino, sia presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Ferentino sia presso l’amministrazione provinciale, chiedendo altresì un’attenzione particolare”.

“Tali atti deprecabili – hanno concluso Angelisanti e Maura – potrebbero essere magari ostacolati da un sistema di videosorveglianza, dobbiamo cercare di tutelare il sito del Lago di Canterno, oggetto da diversi anni di iniziative per la riqualificazione e valorizzazione”.

Redazione Digital