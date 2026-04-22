Riduzione costo energia elettrica e gas, ecco la legge a sostegno delle famiglie e delle imprese

“Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 10 aprile 2026, n. 49, è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, il cosiddetto “Decreto Bollette”, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese – ha affermato Carlo Martufi, presidente Ordine consulenti del lavoro Frosinone – Tra gli interventi previsti dal provvedimento, entrato in vigore il 19 aprile scorso, è confermato l’incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP – dal 3,9% al 5,9% – applicata alle imprese operanti nei comparti del settore energetico individuati da specifici codici ATECO, per i periodi d’imposta 2026 e 2027. Il provvedimento stanzia inoltre contributi diretti sulle bollette elettriche per le imprese per complessivi 431 milioni di euro nel 2026, 500 milioni nel 2027 e 68 milioni nel 2028, cui si aggiungono ulteriori 850 milioni derivanti dalla riduzione delle tempistiche di giacenza degli oneri di sistema nelle casse delle imprese distributrici. Il decreto promuove inoltre il ricorso ai Power Purchase Agreement (PPA) da parte delle PMI, per favorire la contrattazione a lungo termine di energia rinnovabile a prezzi calmierati, con il GSE nel ruolo di garante di ultima istanza. Sul fronte delle famiglie, confermato un contributo straordinario in fattura di 115 euro per il 2026 a favore dei nuclei titolari del bonus sociale elettrico, che si cumula allo sconto già vigente per un beneficio complessivo di circa 315 euro annui. Infine, per le famiglie non titolari del bonus sociale ma con ISEE fino a 25.000 euro, i fornitori di energia potranno riconoscere facoltativamente un ulteriore contributo straordinario per il biennio 2026-2027″.

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