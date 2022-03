Ride sguaiata alla domanda sui rifugiati ucraini, bufera su Kamala Harris 

Una risata sguaiata e irrefrenabile quella della vicepresidente statunitense Kamala Harris, in visita in Polonia. Durante la conferenza stampa con il presidente polacco Andrzej Duda, il 10 marzo scorso, una giornalista chiede «Gli Stati Uniti sono disposti a fare uno stanziamento specifico per i rifugiati ucraini? E per quanto riguarda il presidente Duda, volevo sapere se la pensa e se ha chiesto agli Stati Uniti di accettare specificamente più rifugiati». A quel punto Harris si gira verso Duda, i due si guardano e la vicepresidente Usa ridendo commenta: «Un amico che ha bisogno, è davvero un amico». Una risata che non riesce a trattenere nè a interrompere. I media internazionali (tra gli altri Sky News, Fox News, The Telegraph, Daily Mail) hanno ripreso e condannato la risata definendola imbarazzante chiedendosi «Cosa c’era di così divertente?». La vicepresidente Usa non è nuova ad episodi del genere: nell’agosto 2021, a Singapore per un viaggio diplomatico, Harris era scoppiata a ridere quando un cronista le aveva rivolto una domanda in merito alla crisi dell’Afghanistan. corriere.it