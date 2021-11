“L’Ospedale di Anagni riapre nella nuova veste di Ospedale di Comunità. La grande novità è stata annunciata oggi in Sala della Ragione insieme al direttore generale ASL Frosinone Pierpaola D’Alessandro, ai sindaci dell’area nord della Ciociaria ed ai consiglieri regionali del territorio. Con il nuovo piano d’investimenti sanitari e con il programma di finanziamento del PNRR l’Ospedale di Anagni tornerà ad essere operativo. È la conclusione di una battaglia durata decenni e che, dall’inizio del mio mandato sto portando avanti insieme a tutto il territorio dell’area nord, insieme ai Sindaci e alle associazioni a tutela della salute. Abbiamo abbandonato le contrapposizioni frontali e, grazie all’ascolto e condivisione della dirigenza ASL nonché al continuo e costruttivo dialogo, abbiamo ottenuto questo importante risultato.Se insieme alla dottoressa D’Alessandro, ai colleghi sindaci ed alla Regione Lazio non avessimo lavorato in sinergia, evidenziando ma anche intuendo le necessità dei cittadini e la trasformazione dei servizi, non avremmo riavuto il nostro ospedale. Un sogno impossibile da realizzare fino a qualche tempo fa oggi lo vedremo realizzato. Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto e lottato”. Lo comunica l’amministrazione di Anagni.

Redazione Anagni