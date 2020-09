“La riapertura delle scuole sembra prevista per il prossimo 14 settembre, ma a pochi giorni da quella che sembra essere la data stabilita, ancora regna tanta incertezza – ha affermato Roberto Mollicone, responsabile del Gruppo Sora 2.0 – A pochi giorni dal 14 settembre, data indicata come giorno della possibile riapertura delle scuole, regna ancora tanta incertezza. Riceviamo tante telefonate da parte dei genitori che non sanno come comportarsi. Quello che chiediamo è che vengano date indicazioni precise, questo anche per permettere ai genitori di organizzarsi al meglio. Troppa superficialità nella gestione della vicenda, e gravi ritardi che potrebbero ripercuotersi sulle famiglie, in maniera significativa”.

Redazione Sora