“Una mozione e un ordine del giorno non si negano a nessuno – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – La riapertura dell’ospedale di Anagni passa solo sulla revisione del numero dei posti letto per la nostra provincia, sul cui argomento il sottoscritto insieme al Sindaco Natalia, con atti concreti, combatte da anni per assicurare una efficienza sanitaria all’area nord della provincia. Ho sempre difeso l’ospedale di Anagni. Basti vedere tutta l’attività emendativa e gli atti che ho prodotto in questi anni in favore della riapertura di questa struttura. Fratelli d’Italia gioca sull’equivoco invece di condividere le azioni con gli eletti della coalizione di Centrodestra della provincia di Frosinone, quindi con la mia persona. Esorto i colleghi regionali che veramente hanno a cuore le sorti dell’ospedale di Anagni a presentare nel collegato un emendamento finalizzato alla riapertura dell’ospedale. Le battaglie vanno fatte insieme, e non individualmente al solo scopo di ottenere visibilità. È noto a tutti il disastro sanitario partorito da Zingaretti e dal Centrosinistra in questi otto anni su tutto il territorio regionale, e quindi anche su l’area nord della provincia di Frosinone”.

Redazione Digital