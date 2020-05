“Esprimo grande soddisfazione per l’impegno concretamente profuso dalla Regione Lazio per il contrasto al Revenge Porn: 550.000 € di investimenti complessivi per il triennio 2020-2022 per la legge di cui sono prima firmataria sul contrasto alla diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Si tratta di una somma emblematica della grande sensibilità della giunta guidata da Nicola Zingaretti verso un problema che continua a sconvolgere, spesso in maniera drammatica, la vita a tante donne e uomini. Ringrazio in particolar modo l’assessora al bilancio, Alessandra Sartore, che ha presentato in Commissione questo investimento significativo da noi approvato quest’oggi all’unanimità in Commissione Bilancio, e che servirà a contrastare concretamente l’aberrante reato di cui all’articolo 612 ter c.p. La somma stanziata aiuterà a realizzare progetti di sensibilizzazione, soprattutto tra i minori che sono vittime spesso inconsapevoli e contribuirà a fornire supporto psicologico e legale alle stesse vittime aiutandole a reintegrarsi nella società. Anche durante il periodo dell’emergenza da Covid19, purtroppo, chi perpetra tali reati non si è fermato, la Regione Lazio ha dimostrato di perseguire la sua battaglia al fianco delle vittime: saremo i primi ad avere una legge regionale ad hoc, per tutti noi un grande orgoglio”.

Redazione Digital