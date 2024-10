Retata in Ciociaria, scoperta base di spaccio scattano le manette

Proseguono senza sosta i servizi della Polizia di Stato di Frosinone per prevenire e contrastare fenomeni criminosi, in particolare quello relativo allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi, in 2 distinte attività, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura hanno tratto in arresto quattro persone in flagranza di reato che dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tre uomini sono stati sorpresi a detenere involucri di cocaina per complessivo quantitativo di 37 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e una somma di denaro pari a 890 euro. Notiziata la competente Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Frosinone. Il quarto arresto, invece, è avvenuto nella competenza territoriale della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Cassino ed è stato disposto nei confronti di una donna che, nonostante sottoposta agli arresti domiciliari, continuava a tenere condotte illecite. Nello specifico, nella sua abitazione aveva creato una base di spaccio: rinvenuti e sequestrati 65 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento.

Redazione Frosinone