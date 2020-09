di Massimo Mangiapelo

Restante o Morini? Saranno gli elettori che si recheranno alle urne domenica e lunedì a decidere chi sarà il sindaco di Guarcino per i prossimi cinque anni.

A scendere in campo, in questa tornata elettorale, sono il sindaco uscente Urbano Restante con la sua lista civica “Guarcino di Tutti” e Luciano Morini, già primo cittadino per due mandati dal 1995 al 2005 e per altri due anni con il ruolo di vicesindaco nella giunta guidata da Giuseppe Di Vico. Morini si presenta con la lista civica “Io scelgo Guarcino”.

Urbano Restante si augura di essere eletto per una continuità amministrativa che farebbe bene a Guarcino ed ai suoi cittadini.

«Voglio dire agli elettori – ci ha riferito – di non credere alle promesse elettorali di Luciano Morini. Quella che ho presentato è una lista di persone valide che negli ultimi anni si sono impegnate per il bene del paese e che intendono continuare a farlo crescere nei prossimi cinque anni. Voglio mandare a tutti loro un grosso in bocca al lupo e mi auguro che la cittadinanza li premi per il lavoro che abbiamo svolto in questo mandato».

Dall’altra parte gli fa eco Morini, che lamenta la scarsa operatività della giunta uscente.

«Con la mia lista – afferma – vorremmo cercare di vincere per mandare a casa il sindaco uscente e la sua squadra che negli ultimi cinque anni hanno fatto poco o niente per il paese. Parlano di cambiamenti, ma se in paese è cambiato qualcosa è cambiato in peggio. Il risultato è incerto, penso che ci sarà una lotta all’ultimo voto. Ma se i cittadini di Guarcino voglio davvero cambiare qualcosa, mi auguro che votino per la mia persona e per i componenti della mia lista».

La due liste civiche sono così composte: in quella di Restante ci sono Bianchi Vincenzo, Boccanelli Alessandro, De Angelis Francesco, Falconi Gabriele, Moriconi Lorenzo, Pazienza Francesco, Sabellico Giada, Simonetti Raffaele, Verdecchia Marco e Zanoni Gianfranco.

In quella di Morini i candidati sono Ciavardini Ada, Costantini Francesco, De Padova Pietro, Giordani Matteo, Lisi Franco, Lisi Vittorio, Simonetti Gianluca, Stirpe Stefano, Tirocchi Paolo e Verdecchia Ulderico.

Insomma, una battaglia all’ultimo voto dopo una campagna elettorale con molte polemiche. E tutto sotto gli occhi del Malpensa, il cavaliere che sconfisse il campione di Enrico VI e che liberò Guarcino dall’assedio. In questo caso non serviranno le armi, ma saranno i cittadini a decidere nelle urne chi sarà dei due a vincere la disfida.