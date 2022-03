Reparto oncologia rosa ospedale Sora, in Ciociaria eccellenza sanitaria.

“Ci sono luoghi che restituiscono alle donne l’affetto che meritano in un momento di grande sconforto, perché ci sono donne che nella loro vita incontrano il cancro – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Per loro presso l’ospedale di Sora è stato realizzato un reparto di Oncologia Rosa. Qui le donne vengono prese in carico e ricevono cura ed assistenza dall’inizio alla fine della malattia. L’equipe della Breast Unit ha lavorato alacremente con tutti gli operatori sanitari che collaborano con la struttura e oggi grazie alla Regione Lazio, anche qui si può effettuare il Test Genomico. Oggi, insieme all’Assessore Alessio D’Amato e alla DG della ASL Frosinone Pierpaola D’Alessandro, siamo venuti ad ascoltare questi medici, a partire dalla Primaria la Dott.ssa Cecilia Nisticó, che hanno effettuato tantissime prestazioni di screening nel mese dedicato alla salute delle donne. Una vera eccellenza per la sanità ciociara”.

Redazione Digital